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Букмекеры оценили шансы сборной Англии в матче с Ганой

Букмекеры оценили шансы сборной Англии в матче с Ганой
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23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Англия — Гана. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.33. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

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