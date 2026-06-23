Португалия — Узбекистан: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Португалия — Узбекистан. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 11.7. Ничейный исход можно найти в линии за 6.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.