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Португалия — Узбекистан: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Узбекистан: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу
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23 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Португалия — Узбекистан. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Узбекистана оценивается коэффициентом 11.7. Ничейный исход можно найти в линии за 6.52.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

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