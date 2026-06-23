Панама — Хорватия: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 24 июня

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Панама — Хорватия. Игра пройдёт в Торонто, Канада, на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.61. Победа сборной Панамы оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.