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Колумбия — ДР Конго: кто фаворит матча ЧМ-2026 по футболу в Гвадалахаре

Колумбия — ДР Конго: кто фаворит матча ЧМ-2026 в Гвадалахаре
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24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Колумбия — ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Guadalajara Stadium» в Гвадалахаре. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
24 июня 2026, среда. 05:00 МСК
Колумбия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе южноамериканской сборной. Сделать ставку на Колумбию предлагается с коэффициентом 1.46. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 7.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.15. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.38.

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