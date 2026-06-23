Колумбия — ДР Конго: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 в Мексике

24 июня состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Колумбия — ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Guadalajara Stadium» в Гвадалахаре. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе южноамериканской сборной. Сделать ставку на Колумбию предлагается с коэффициентом 1.46. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 7.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.15. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.38.