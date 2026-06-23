Панама — Хорватия: прогноз Михаила Моссаковского на матч ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Панама — Хорватия.

Ставка: победа Панамы по ударам в створ с форой (+3.5) за 1.85.

«Панама очень здорово показала себя в первой игре с Ганой. Тяжелейший матч, который панамцы провели достойно, уверенно и здорово с точки зрения обороны. Пропустили только на 95-й минуте — обиднейший гол. Не смогли дотерпеть и удержать ничью. Но ещё раз показали, что эта команда может дать бой кому угодно, в том числе такому крепкому сопернику, как Гана. Сейчас соперник кажется ещё более серьёзным: всё идёт по нарастающей — сначала Гана, потом Хорватия, дальше Англия. Но есть ощущение, что это уже не та Панама, которая в России, в Нижнем Новгороде, проигрывала англичанам 1:6. Главной проверкой, наверное, будет как раз матч с Англией. Но уже во встрече с Ганой мы увидели хорошую организацию игры от Панамы.

Что касается игры с Хорватией, конечно, жду доминирования со стороны хорватов. Но думаю, у них будут серьёзные сложности с преодолением обороны Панамы. Панамцы будут играть организованно, дисциплинированно и дадут минимум пространства у своих ворот. А Хорватия сейчас — не та команда, которая феерит в атаке. Да, мы увидели классные комбинации, которые привели к голам в ворота Англии, но Панама будет давать гораздо меньше пространства. И уж точно сыграет осторожнее англичан, которые действовали по принципу «вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Для Хорватии игра важнейшая, потому что поражение от Англии теперь заставляет её играть исключительно на победу. Панаме тоже нужно стараться брать очки, но амбиции у команд здесь абсолютно разные.

Хорваты постараются сразу взять игру под контроль и сделать всё, чтобы добиться результата. Ещё раз: победа Хорватии — наиболее вероятный исход этого матча. Но не думаю, что она будет слишком лёгкой и уверенной. Серьёзного преимущества у хорватов в этом году ещё не было: фору (-3.5) по ударам в створ в 2026 году они не пробивали ни разу. Соперники, правда, были серьёзные, но серьёзные соперники были и у Панамы. Обратите внимание: фора (3.5) по ударам в створ у Панамы проходила во всех играх 2026 года. При этом среди соперников были Бразилия, ЮАР, Мексика, а теперь и Гана. В матче с Ганой Панама вообще чаще била по воротам и попадала в створ — четыре удара в створ у панамцев против двух у Ганы.

Поэтому, несмотря на разницу в классе и фаворитский статус Хорватии, не думаю, что хорваты пробьют фору (-3.5) по ударам в створ. Панама эту фору должна удержать. Да и в целом не жду, что Хорватия будет часто попадать в створ: в этом году больше шести ударов в створ за матч хорваты не наносили, а чаще было гораздо меньше», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».