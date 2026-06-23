Португалия — Узбекистан: ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Португалия — Узбекистан.

Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 2.00.

«Конечно, Узбекистан — наши друзья, будем за них переживать. Для них это первый турнир, и уже сам выход на чемпионат мира — большое событие. Команда будет биться и стараться, потому что для них каждый матч на таком турнире очень важен. Но всё-таки нельзя сравнивать мастерство футболистов Узбекистана и Португалии.

Португалия — это Португалия. По именам, уровню игроков и опыту больших матчей они, конечно, выше. Криштиану ещё своё слово на этом турнире не сказал, и я думаю, что в этой встрече он будет играть. Скорее всего, забьёт, может быть, даже не один мяч. Для Узбекистана это будет очень серьёзная проверка, потому что против такой атаки нужно быть максимально собранными весь матч.

Португальцы сыграли 1-й тур вничью, поэтому теперь им точно нужна победа. Они сразу возьмут мяч под контроль, будут прессинговать, атаковать и давить. Узбекистан, скорее всего, больше будет обороняться, искать быстрые контратаки, стандарты и какие-то редкие моменты. Но, при всём уважении, этого может быть мало против команды такого уровня.

Для меня здесь Португалия — явный фаворит. Узбекистан будет биться, это понятно, но португальцы на две головы выше по мастерству и должны спокойно решать свою задачу. Не вижу, за счёт чего Узбекистан сможет выдержать такое давление весь матч. Думаю, Португалия должна уверенно забирать эту игру, здесь даже может быть разгром», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».