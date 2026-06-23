Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Португалия — Узбекистан: прогноз Владислава Радимова на игру ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Узбекистан: прогноз Владислава Радимова на игру ЧМ-2026
Комментарии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Ставка: победа Узбекистана с форой (+2) за 1.80.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Основной вариант — плюсовая фора Узбекистана (+2). Эта команда будет действовать в той же манере, что и ДР Конго, то есть раскрываться особо не будет. А португальцы сейчас действуют довольно открыто и дают пространство, к тому же им надо выигрывать.

Календарь ЧМ-2026

Поэтому вторая ставка: тотал Узбекистана больше 1.5 по офсайдам. В то же время у Узбекистана хорошие подходы — берём также тотал больше 2.5 по их угловым», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Матч дня на ЧМ-2026: Португалия — Узбекистан. Криштиану Роналду против Эльдора Шомуродова
Матч дня на ЧМ-2026: Португалия — Узбекистан. Криштиану Роналду против Эльдора Шомуродова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android