Португалия — Узбекистан: прогноз Владислава Радимова на игру ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Ставка: победа Узбекистана с форой (+2) за 1.80.

«Основной вариант — плюсовая фора Узбекистана (+2). Эта команда будет действовать в той же манере, что и ДР Конго, то есть раскрываться особо не будет. А португальцы сейчас действуют довольно открыто и дают пространство, к тому же им надо выигрывать.

Поэтому вторая ставка: тотал Узбекистана больше 1.5 по офсайдам. В то же время у Узбекистана хорошие подходы — берём также тотал больше 2.5 по их угловым», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».