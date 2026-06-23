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Англия — Гана: прогноз Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира по футболу — 2026

Англия — Гана: прогноз Романа Павлюченко на встречу чемпионата мира по футболу — 2026
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Гана.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.67.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гану ещё не удалось посмотреть в деле, а Англию уже смотрел с Хорватией. Англичане, как я и говорил, в последние годы очень сильно прибавили. По составу команда очень хорошая и сильная, есть Гарри Кейн — бомбардир, который моментами просто делает разницу. С хорватами он два забил, значит, к турниру подошёл в хорошем состоянии.

Для Англии это 2-й тур, и здесь уже можно решать задачу выхода из группы. Думаю, Гане англичане много шансов не дадут. Понятно, что Гана — африканская сборная, там будут толкаться, биться, навязывать борьбу и много работать физически. Но Англия тоже умеет играть в такой футбол, она сама мощная и по качеству футболистов выше.

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Гана не выйдет просто отбывать номер. Они тоже начали турнир с победы, поэтому уверенность у команды будет. Но против Англии им будет намного тяжелее: здесь и темп другой, и исполнители другого уровня, и в атаке есть люди, которые могут решить момент. Если англичане заберут мяч под контроль, Гане придётся много обороняться.

Для меня Англия здесь — явный фаворит. Думаю, они будут давить, создавать моменты и в итоге спокойно решат вопрос. У Ганы шансов немного, если только за счёт борьбы, стандартов или какой-то ошибки соперника. Но по игре англичане должны быть сильнее и уверенно забирать этот матч», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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