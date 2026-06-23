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Португалия — Узбекистан: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЧМ-2026 по футболу

Португалия — Узбекистан: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЧМ-2026 по футболу
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Португалия — Узбекистан.

Ставка: тотал ударов в створ Португалии больше 6.5 за 2.00.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Португалии в Хьюстоне будет играть со сборной Узбекистана. Португальцы попали под шквал критики, Криштиану Роналду в частности, после неудачного матча с Конго. Думаю, Роберто Мартинес обязательно сделает какие-то корректировочки именно в плане настроя португальцев на эту встречу, чтобы быть инициативнее, активнее, агрессивнее у чужих ворот, только так можно будет обыграть Узбекистан.

Сборная Узбекистана тяжело входила в первый матч с колумбийцами. Первый тайм можно, так скажем, выкинуть в мусорное ведро, но тут, понятное дело, было определённое волнение. Во втором тайме сборная Узбекистана уже поувереннее, поинтереснее смотрелась. Но начинать с Колумбии и Португалии достаточно непросто для команды Фабио Каннаваро, тем более для Узбекистана. А сейчас он ещё играет против сверхмотивированного соперника, коим является Португалия во 2-м туре.

Календарь ЧМ-2026

Поэтому мне кажется, что здесь можно рассмотреть вариант даже не забитых мячей, не какого-то тотала, просто Португалия постарается агрессивнее сыграть впереди и больше будет бить по воротам, чего не хватало в матче с Конго.

Мой прогноз — индивидуальный тотал ударов в створ Португалии больше 6.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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