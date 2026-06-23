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Англия — Гана: прогноз Константина Генича на игру группы L ЧМ-2026 по футболу

Англия — Гана: прогноз Константина Генича на игру группы L ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — Гана.

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Англии сыграет во 2-м туре со сборной Ганы. Это матч группы L, который пройдёт в Фоксборо, рядом с Бостоном. Англичане действительно впечатлили своей игрой в первой встрече со сборной Хорватии, но там хорваты допустили немало погрешностей, немало косяков в своей обороне, чем сборная Англии воспользовалась. Плюс стандарты англичан, как всегда, хороши. Деклан Райс подаёт действительно блестяще, прекрасен Гарри Кейн. Вряд ли нечто подобное мы увидим в матче со сборной Ганы, потому что Гана атлетически команда очень крупная, физически мощная.

Календарь ЧМ-2026

Гане после победы над Панамой нет смысла против Англии играть в открытый футбол. Это будет футбол очень аккуратный, очень сдержанный, где ганцы постараются добыть необходимое очко и гарантировать себе выход из группы. Да, впереди у Ганы ещё будет матч с Хорватией. И кто знает, в какую сторону там может качнуться. Здесь, я думаю, Гане важно будет не дать разбежаться англичанам, перекрыть все необходимые зоны. И, мне кажется, организации игры сборной Ганы для этого вполне достаточно, чтобы много от Англии не пропустить. Да и пропустит ли вообще Гана — тоже вопрос», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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