Панама — Хорватия: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Панама — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.90.

«Сборная Хорватии в Канаде сыграет против команды Панамы. Обе команды уступили в своих первых матчах. Кстати, очень похожие цвета в государственных флагах Панамы и Хорватии, но, конечно же, разный уровень и квалификация футболистов. Чтобы выйти из группы, хорватам отступать уже просто некуда. После 2:4 от Англии, конечно, надо побеждать. Понятно, сейчас в сборной идёт смена поколений. Да, всё ещё есть Перишич, Модрич, Крамарич, но есть неплохие молодые ребята, которые себя в целом достойно показали. Здесь и тот же Батурина, тот же Муса, Вушкович. В общем, думаю, Хорватия просто должна, обязана обыгрывать, независимо от того, где играют — в США, Канаде или Мексике. Хорваты просто сильнее, чем эта сборная Панамы.

Я бы рассмотрел вариант победы сборной Хорватии с форой (-1) за 1.9. Матч будет вечерний, в Канаде не будет так душно, не так будет влажно. Думаю, что у хорватов есть все возможности в этой встрече одержать уверенную победу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».