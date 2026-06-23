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Англия — Гана: прогноз Артура Петросьяна на игру группового турнира ЧМ-2026

Англия — Гана: прогноз Артура Петросьяна на игру группового турнира ЧМ-2026
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Англия — Гана.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.68.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Англичане произвели хорошее впечатление по первому матчу. Во всех компонентах англичане выглядели здорово: и в плане организации игры, и разнообразия атакующих действий, и перехода от обороны к атаке, и эффективности впереди. Остаюсь при своём мнении — это один из главных фаворитов на этом чемпионате мира.

Хоть африканцы победили в первой игре, не без доли везения это произошло. Панамцы, достаточно скромная команда, выглядели не хуже, а может, даже лучше. В общем, сборная Ганы — явно не та африканская команда, на которую стоит смотреть на этом турнире. В целом проблем у этой сборной хватает.

Календарь ЧМ-2026

Если долго не рассуждать на эту тему, кажется, сюрпризов быть не должно. Англичане здесь явно сильнее. При этом не думаю, что им стоит тратить слишком много сил на эту, казалось бы, проходную игру.

Беру победу Англии с форой (-1.5), сухая победа сборной Англии и ТМ 10.5 углового. Не думаю, что здесь будут слишком высокие скорости. Скорее всего, англичане просто профессионально выполнят работу, победят и будут готовиться к следующей игре. Матч будет проходить на стадионе без кондиционирования, так что это тоже говорит за то, что скорости слишком высокими не будут», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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