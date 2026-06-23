Эксперты назвали шансы Месси, Мбаппе и Холанда стать лучшим бомбардиром ЧМ-2026

ЧМ-2026 продолжается. Интересные события проходят и в гонке за звание лучшего бомбардира. Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд синхронно оформили дубли в матчах 2-го тура. Букмекеры обновили линию на победителя.

Аналитики считают равными шансы Месси и Мбаппе, на любого из них можно поставить с коэффициентом 2.80. Пока аргентинец, ставший лучшим снайпером в истории всех чемпионатов мира, на один гол опережает француза — пять против четырёх.

Шансы Эрлинга Холанда, у которого на счету четыре мяча в двух матчах, оценили котировкой 7.00. За такой же коэффициент можно сделать ставку на англичанина Гарри Кейна. У этого форварда два мяча, но он свой матч 2-го тура сыграет сегодня вечером с Ганой.

За 25.00 можно поставить на испанца Микеля Оярсабаля (два гола) и немца Дениза Ундава (три гола).