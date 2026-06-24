Босния и Герцеговина — Катар: кто фаворит матча ЧМ-2026

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Катар. Игра пройдёт на стадионе Seattle Stadium в Сиэтле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение боснийцам. Сделать ставку на победу Боснии и Герцеговины предлагается с коэффициентом около 1.58. Победа Катара оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.85.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.02. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.00.