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Босния и Герцеговина — Катар: ставки и коэффициенты на матч группы B ЧМ-2026 по футболу

Босния и Герцеговина — Катар: ставки и коэффициенты на матч группы B ЧМ-2026
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24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Босния и Герцеговина — Катар. Игра пройдёт на стадионе Seattle Stadium в Сиэтле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение боснийцам. Сделать ставку на победу Боснии и Герцеговины предлагается с коэффициентом около 1.58. Победа Катара оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.85.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.02. Если обе забьют, сыграет коэффициент 2.00.

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Босния и Герцеговина — Катар. Прогноз на матч 3-го тура ЧМ-2026
Босния и Герцеговина — Катар. Прогноз на матч 3-го тура ЧМ-2026
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