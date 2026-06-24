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Швейцария — Канада: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 по футболу 24 июня

Швейцария — Канада: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 24 июня
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24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Канада. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.13. Победа сборной Канады оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

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