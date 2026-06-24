Швейцария — Канада: ставки и коэффициенты на игру ЧМ-2026 24 июня

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швейцария — Канада. Игра пройдёт в Ванкувере, Канада, на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.13. Победа сборной Канады оценивается коэффициентом 3.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.