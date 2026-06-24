Марокко — Гаити: кто фаворит матча 3-го тура ЧМ-2026

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Марокко — Гаити. Игра пройдёт на стадионе Atlanta Stadium в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе африканской сборной. Сделать ставку на Марокко предлагается с коэффициентом 1.31. Победа Гаити оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики допускают крупный счёт. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.