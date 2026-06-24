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Марокко — Гаити: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026 по футболу

Марокко — Гаити: ставки и коэффициенты на встречу ЧМ-2026
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Марокко — Гаити. Игра пройдёт на стадионе «Atlanta Stadium» в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе африканской сборной. Сделать ставку на Марокко предлагается с коэффициентом 1.31. Победа Гаити оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики допускают крупный счёт. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.23, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

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