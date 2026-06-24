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Шотландия — Бразилия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Шотландия — Бразилия: кто фаворит матча группового этапа ЧМ-2026
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.48. Победа сборной Шотландии оценивается коэффициентом 6.13. Ничейный исход можно найти в линии за 5.18.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

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