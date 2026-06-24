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ЮАР — Южная Корея: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026 25 июня

ЮАР — Южная Корея: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026 25 июня
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея. Игра пройдёт на стадионе «Monterrey Stadium» в Монтеррее. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение азиатской сборной. Сделать ставку на победу Южной Кореи предлагается с коэффициентом около 1.58. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 5.75. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 4.05.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.02. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.95.

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