ЮАР — Южная Корея: ставки и коэффициенты на матч группы А ЧМ-2026

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 ЮАР — Южная Корея. Игра пройдёт на стадионе «Monterrey Stadium» в Монтеррее. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение азиатской сборной. Сделать ставку на победу Южной Кореи предлагается с коэффициентом около 1.58. Победа ЮАР оценивается коэффициентом 5.75. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.02. Если обе забьют, сыграет коэффициент 1.95.