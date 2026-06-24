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Чехия — Мексика: ставки и коэффициенты на матч 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 по футболу

Чехия — Мексика: ставки и коэффициенты на матч 3-го тура группового турнира ЧМ-2026
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — Мексика. Игра пройдёт в Мехико (Мексика) на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 1.81. Победа сборной Чехии оценивается коэффициентом 4.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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