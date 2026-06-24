Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы сборной Бразилии победить Шотландию

Стали известны шансы сборной Бразилии победить Шотландию
Комментарии

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия. Игра пройдёт в Майами, США, на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Материалы по теме
Шотландия — Бразилия. Винисиус обходится слишком дорого
Шотландия — Бразилия. Винисиус обходится слишком дорого

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.48. Победа сборной Шотландии оценивается коэффициентом 6.13. Ничейный исход можно найти в линии за 5.18.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99.

Материалы по теме
Босния и Герцеговина — Катар. Прогноз на матч 3-го тура ЧМ-2026
Босния и Герцеговина — Катар. Прогноз на матч 3-го тура ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android