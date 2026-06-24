Чехия — Мексика: определён фаворит матча ЧМ-2026 по футболу

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Чехия — Мексика. Игра пройдёт в Мехико, Мексика, на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Северной Америки. Сделать ставку на победу сборной Мексики предлагается с коэффициентом 1.81. Победа сборной Чехии оценивается коэффициентом 4.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.64.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.