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ЮАР — Южная Корея: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 по футболу

ЮАР — Южная Корея: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЮАР — Южная Корея.

Ставка: победа Южной Кореи за 1.70.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
ЮАР
Не начался
Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе А сборная ЮАР сыграет со сборной Южной Кореи. Южнокорейцам достаточно не проиграть, чтобы точно выйти из группы. Но может так сложиться, что Южная Корея проиграет ЮАР, а Чехия обыграет Мексику — и тогда именно азиаты останутся за бортом плей-офф, заняв последнее место в квартете.

Календарь ЧМ-2026

Чтобы не доводить ситуацию до такой критической точки, южнокорейцы должны ответственно отнестись к сопернику и показать свои скорость, движение. Тогда всё должно быть в порядке. Они очень неплохо играли с Мексикой, откровенно неплохо, просто не повезло, не реализовали своё. Плюс там, конечно, грубую ошибку допустил вратарь, эта оплошность привела к голу хозяев турнира. Но проигрывать южнокорейцы точно никак не должны были. Сумасшедший момент упустили в концовке.

Думаю, южнокорейцы не будут рисковать. Учитывая тот уровень футбола, который показали они и южноафриканцы в первых матчах, полагаю, азиатов можно считать явными фаворитами. На мой взгляд, они одержат победу над ЮАР. Чистая победа идёт за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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