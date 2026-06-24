ЮАР — Южная Корея: прогноз Михаила Моссаковского на матч группы А ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЮАР — Южная Корея.

Ставка: победа Южной Кореи за 1.68.

«Команды разного статуса и качества. В матче открытия южноафриканцы проиграли Мексике, и надо сказать, что там ни те, ни другие не показали своего лучшего футбола. А вот встреча с Чехией для ЮАР сложилась уже по-другому: команда почти весь матч пыталась отыграться, при этом не пропустить второй, и в итоге своего добилась. Это была героическая концовка. ЮАР давила, цеплялась и могла даже организовать второй гол.

Во многом это шло через Тебохо Мокоену, который был самым самоотверженным футболистом на поле: стелился в подкаты, вгрызался в борьбу и тащил команду эмоционально и физически. Это очень важный игрок для организации борьбы у южноафриканцев. При этом не будет Тхемба Зване, который продолжает отбывать дисквалификацию после красной карточки в матче открытия.

С точки зрения качества игры это должен быть очень односторонний матч. У Южной Кореи класс выше, и именно корейцы должны вести игру. Матч с Мексикой у них не получился, но перед этим Южная Корея доминировала в игре с Чехией. У корейцев достаточно сильных исполнителей, команда умеет играть первым номером и уже показала, что способна серьёзно превосходить соперника по игре.

Думаю, это преимущество в классе будет заметно и против ЮАР. Южной Корее нужен результат, и команда должна его добиваться. Южноафриканцы умеют терпеть и бороться, но по качеству, организации атаки и уровню исполнителей корейцы выглядят сильнее. Здесь логично играть победу Южной Кореи», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».