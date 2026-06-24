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Чехия — Мексика: прогноз Константина Генича на игру группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Чехия — Мексика: прогноз Константина Генича на игру группового этапа ЧМ-2026
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Чехия — Мексика.

Ставка: обе забьют за 1.91.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Не начался
Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В группе А сборная Чехии, оставляющая пока невзрачное впечатление, особенно по матчу с ЮАР, сыграет с Мексикой. Вообще не понял, в какой футбол чехи играли, хотя начали очень неплохо и быстро гол забили. Мексиканцы уже первое место себе обеспечили в группе, они не зависят от матчей 3-го тура.

Календарь ЧМ-2026

Чехам нужна победа, ничья, думаю, их не устроит, потому что будет всего два очка. С двумя очками, конечно, сложно на что-то рассчитывать. Чехи будут раскрываться, лезть вперёд. И, конечно, их стандарты, ауты, угловые — это серьёзная угроза для команды Мексики, учитывая, что мексиканцы антропометрически могут чехам заметно уступать на стандартах.

Полагаю, Чехия забьёт. Учитывая, как оборона Чехии действует, в частности в игре с ЮАР, мексиканцы тоже должны забивать. И не так важно, в каком составе хозяева выйдут. Не нужно забывать, что они играют при своих болельщиках. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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