Чехия — Мексика: прогноз Константина Генича на игру группового этапа ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Чехия — Мексика.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«В группе А сборная Чехии, оставляющая пока невзрачное впечатление, особенно по матчу с ЮАР, сыграет с Мексикой. Вообще не понял, в какой футбол чехи играли, хотя начали очень неплохо и быстро гол забили. Мексиканцы уже первое место себе обеспечили в группе, они не зависят от матчей 3-го тура.

Чехам нужна победа, ничья, думаю, их не устроит, потому что будет всего два очка. С двумя очками, конечно, сложно на что-то рассчитывать. Чехи будут раскрываться, лезть вперёд. И, конечно, их стандарты, ауты, угловые — это серьёзная угроза для команды Мексики, учитывая, что мексиканцы антропометрически могут чехам заметно уступать на стандартах.

Полагаю, Чехия забьёт. Учитывая, как оборона Чехии действует, в частности в игре с ЮАР, мексиканцы тоже должны забивать. И не так важно, в каком составе хозяева выйдут. Не нужно забывать, что они играют при своих болельщиках. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.91», — приводит слова Генича «РБ Спорт».