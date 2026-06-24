Чехия — Мексика: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Чехия — Мексика.

Ставка: победа Мексики за 1.97.

«Чехия, конечно, меня разочаровала на этом чемпионате мира. Первую встречу проиграли Южной Корее, хотя, как мне казалось, должны были как минимум не уступать, а потом так и не смогли нормально исправить ситуацию. Сейчас у них всего одно очко, команда выглядит подавленной, видно, что чехи пока никак не могут прийти в себя. Европейцам вообще тяжело на этом турнире, может быть, из-за разницы во времени, не знаю, но Чехия точно выглядит не так, как ожидалось.

Мексика, наоборот, чувствует себя намного увереннее и психологически, и физически. Это резвая, быстрая сборная, которая хорошо двигается, играет агрессивно и уже решила задачу выхода из группы. Понятно, что из-за этого они могут дать отдохнуть лидерам и выйти смешанным составом, но это всё равно чемпионат мира. Не думаю, что Мексика будет просто доигрывать — такие команды всегда играют на победу.

У Чехии ещё есть шанс зацепиться за выход, но для этого нужно выигрывать, а сделать это будет очень тяжело. По подбору футболистов Мексика для меня сейчас выглядит сильнее, да и по игре она намного увереннее. Чехи будут биться, потому что отступать уже некуда, но слишком много они провалили в первых турах. Если снова не получится собраться, чемпионат мира для них закончится.

Даже если Мексика сыграет не самым основным составом, всё равно, мне кажется, у неё больше шансов. Чехия может воспользоваться ротацией и навязать борьбу, но по темпу, движению и общему состоянию мексиканцы сейчас выглядят лучше. Поэтому здесь я больше склоняюсь к победе Мексики», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».