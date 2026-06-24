Марокко — Гаити: прогноз Константина Генича на игру группы С ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Марокко — Гаити.

Ставка: победа Марокко с форой (-2) за 1.90.

«Сборная Марокко в группе C сыграет со сборной Гаити. И пока марокканцы хороши. Да, немного забивают, по одному мячу и с Бразилией, и с Шотландией, но этого хватило, чтобы набрать четыре очка и оформить выход из группы. С бразильцами сыграли вничью, шотландцев победили с минимальным счётом благодаря голу Сайбари. Очень уверенная, солидная игра у команды Мохамеда Уаби. И, я думаю, с Гаити проблем тоже быть не должно.

Гаитяне пока ни одного мяча не забили, четыре пропустили. От Бразилии могли пропустить и больше трёх. Но несколько неплохих контратак у сборной Гаити было. Они на этом празднике жизни фестивалят. И, конечно, мне кажется, такой темп, который задаёт чемпионат мира, поддержать за короткий срок гаитянам будет очень сложно, тем более с их энергозатратным футболом. Здесь уровень мастерства игроков сборной Марокко, конечно же, выше и будет продемонстрирован в этом матче. Марокканцы уверенно выиграют, скорее всего, это будет разгром. Но я попробую взять победу Марокко с подстраховочкой — с форой (-2) за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».