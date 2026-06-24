Босния и Герцеговина — Катар: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Катар.

Ставка: победа Боснии и тотал меньше 4.5 за 1.80.

«В группе B сборная Боснии сыграет с Катаром, явным аутсайдером этой четвёрки. Но к очному матчу эти команды подходят с одинаковым количеством очков — по одному набрали. Катар неожиданно сыграл вничью со Швейцарией, а Босния сыграла в 1-м туре вничью с Канадой. Боснийцам вероятная победа практически гарантирует выход в плей-офф с третьего места, но и Катару, несмотря на разницу, тоже.

Конечно, сборная Боснии и Герцеговины покрепче, чем нынешний Катар. Как ни старается Лопетеги, но уровень исполнителей оставляет желать лучшего. В Катаре практически все играют в своём национальном чемпионате. И очень грубые ошибки Катар допускает, достаточно простые. Мощная, высокорослая и очень атлетичная команда Боснии, полагаю, особых проблем в этом матче испытать не должна.

Мой прогноз — «победа Боснии и тотал меньше 4.5» за 1.8. Не думаю, что Катар пропустит столько, сколько пропустил от Канады, там два удаления было. Но в то же время не проиграть этой сборной Боснии Катару будет очень и очень тяжело, тем более боснийцы сверхмотивированы и настроены на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».