Босния и Герцеговина — Катар: ставка Михаила Моссаковского на игру группы B ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Босния и Герцеговина — Катар.

Ставка: тотал ударов в створ Катара меньше 2.5 за 1.64.

«Матч, который может вывести Боснию и Герцеговину в плей-офф. Теоретически может вывести и Катар, но, честно говоря, в успех Катара не верю абсолютно. Это самая слабая команда группы. Катар значительно слабее и гораздо менее организован, чем Босния и Герцеговина.

Плюс Катар сыграет без двух футболистов основного состава, удалённых в матче с Канадой. А закрытые боснийцы, честно говоря, не думаю, что позволят Катару намного больше, чем позволили канадцы. С Канадой Катар не нанёс ни одного удара в створ. Поэтому думаю, Босния и Герцеговина здесь добьётся нужного результата. Босния точно победит.

Правда, коэффициент на это очень низкий. Поэтому большого смысла играть чистую победу Боснии и Герцеговины нет. Боснию с форой я бы тоже не рискнул брать: команда закрытая и не самая атакующая. В этом плане отрицательные форы на Боснию мне не нравятся. А что можно поискать? Индивидуальный тотал Катара по ударам в створ. Думаю, их либо не будет, либо будет совсем мало. Катар не нанёс ни одного удара в створ ворот Канады. А в матче с куда более открытой Швейцарией пробил в створ три раза.

Кстати, те же три удара в створ боснийцы получили от Канады. Не думаю, что Катар пробьёт в створ ворот Боснии и Герцеговины столько же, сколько канадцы. Вариант с тоталом меньше ударов в створ Катара я и советую взять. Коэффициент дают не самый большой, но приличный», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».