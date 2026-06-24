Швейцария — Канада: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 24 июня

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Швейцария — Канада.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

«Подходит к концу групповой этап чемпионата мира. В заключительном туре для кого-то во многом решающие матчи, а для кого-то просто проходные. Матч Швейцария — Канада определит, кто же займёт первое место в квартете B.

Конечно, швейцарцы выглядят фаворитами в этом противостоянии, но будем надеяться, что Канада не всё расстреляла в матче с Катаром. Потеряли, конечно, Коне, это большая потеря. Поэтому эмоциональный фон даже после победы не лучший у канадцев. Но надо переключаться. Надо понимать, что играешь дома, и первое место для Канады в этой группе будет, конечно, суперрезультатом.

Канадцы гарантировали себе выход в плей-офф. Поэтому, на мой взгляд, игра получится весёлой. Канада — команда достаточно открытая, бегущая. Швейцарцы за счёт умелых замен, хорошей, глубокой скамейки точно могут добавить, как они это сделали в предыдущем матче с Боснией. Поэтому жду от встречи Канада — Швейцария результативный футбол. Мой прогноз — тотал больше 2.5 за 2.07», — приводит слова Генича «РБ Спорт».