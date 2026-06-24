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Швейцария — Канада: ставка Владимира Гучека на встречу группы В ЧМ-2026 по футболу

Швейцария — Канада: ставка Владимира Гучека на встречу группы В ЧМ-2026
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Швейцария — Канада.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2026, среда. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Противостояние швейцарцев и канадцев является чуть ли не самым важным матчем и для тех, и для других на турнире в Северной Америке. Канадцы уверенно одолели во 2-м туре национальную команду Катара после двух удалений у соперника и, по сути, разгромили оппонента со счётом 6:0. Такая разница не должна смущать: арабской сборной было, мягко говоря, тяжело играть вдевятером, а мастерства у канадской команды хватает, чтобы реализовать численное превосходство на футбольном поле.

Календарь ЧМ-2026

Швейцарцы после обидной ничьей в 1-м туре всё с тем же Катаром взломали оборону Боснии и Герцеговины только на 75-й минуте и потом забили ещё три мяча до конца встречи. Как будто команда Мурата Якина получила необходимую уверенность в своих силах после невразумительного результата в стартовом туре чемпионата мира.

Прогнозирую, что в этой встрече будет предостаточно забитых мячей. Кажется, что оба коллектива умеют и любят играть в атаку и не чураются высокого прессинга. Когда такие команды пересекаются, жди хороший футбольный спектакль. Тем более швейцарцы будут полноценно играть в гостях, ведь матч пройдёт на территории соперника. Это добавит ещё больше эмоций в противостояние и интереса со стороны», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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