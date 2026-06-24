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Шотландия — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на игру группы С ЧМ-2026 по футболу 25 июня

Шотландия — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на игру группы С ЧМ-2026 25 июня
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Шотландия — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.59.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Бразилии четыре очка, у Шотландии — три, и здесь всё равно бразильцы должны решать свою задачу. Может быть, они уже близки к выходу из группы, но Бразилия есть Бразилия: такая сборная не будет играть просто на удержание. Там все топовые футболисты, которые выступают в сильных клубах, и по индивидуальному мастерству они, конечно, превосходят шотландцев.

Шотландия — это совсем не слабая команда. Не скажешь, что у них футболисты индивидуально всё решают, но это сборная, которая всегда бьётся, не уступает в единоборствах и играет очень плотно. Многие футболисты выступают в Англии, поэтому они привыкли к силовой борьбе, стандартам и верховым мячам. Думаю, именно через это Шотландия и будет пытаться цепляться: оборона, контратаки, угловые и штрафные.

Календарь ЧМ-2026

Но бразильцы, я думаю, всё это понимают. Они возьмут мяч под контроль, будут спокойно держать его и искать свой момент. А моменты у Бразилии всегда будут, потому что в атаке очень сильные исполнители. Неймар, если будет играть, тоже может добавить качества, но даже без него у Бразилии хватает футболистов, которые могут решить эпизод.

Легко бразильцам точно не будет, потому что Шотландия даст бой и просто так ничего не отдаст. Но всё-таки мастерство сегодня на стороне Бразилии. Такие матчи они обычно не отпускают: будут терпеливо давить, контролировать игру и ждать своего шанса. Думаю, за счёт класса бразильцы должны дожать Шотландию, скорее всего, даже с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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