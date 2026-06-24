Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 после 2-го тура группового этапа

На ЧМ-2026 позади остался 2-й тур. По его итогам семь команд гарантировали себе выход в плей-офф: Мексика, США, Германия, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. Потеряли шансы на продолжение борьбы Гаити, Турция, Тунис, Иордания и Панама. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Главным фаворитом считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 5.20, после 1-го тура на команду Дидье Дешама предлагали котировку 5.00.

Шансы Испании после победы над Саудовской Аравией повысились — коэффициент 6.50 (было 7.00).

За 7.50 можно поставить на сборную Англии (было 7.00 — сказалась ничья в матче с Ганой). Также за 7.50 можно заключить пари, что Аргентина защитит титул. Коэффициент снизился с 9.00.

Шансы сборной Португалии не изменились после разгрома Узбекистана — котировка 10.00. За 15.00 можно поставить на Бразилию (было 12.00) или Германию (коэффициент не изменился). На сборную Нидерландов предлагают заключить пари за 17.00 (было 19.00). На этом круг основных претендентов по версии аналитиков завершается.

Из команд второго эшелона выше других оценили шансы Норвегии, Марокко и США, на любую из этих команд можно поставить за 35.00.