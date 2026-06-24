Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 по футболу после 2-го тура группового этапа

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2026 после 2-го тура группового этапа
Комментарии

На ЧМ-2026 позади остался 2-й тур. По его итогам семь команд гарантировали себе выход в плей-офф: Мексика, США, Германия, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. Потеряли шансы на продолжение борьбы Гаити, Турция, Тунис, Иордания и Панама. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

Главным фаворитом считают Францию, сделать ставку на её победу можно за 5.20, после 1-го тура на команду Дидье Дешама предлагали котировку 5.00.

Календарь ЧМ-2026

Шансы Испании после победы над Саудовской Аравией повысились — коэффициент 6.50 (было 7.00).

За 7.50 можно поставить на сборную Англии (было 7.00 — сказалась ничья в матче с Ганой). Также за 7.50 можно заключить пари, что Аргентина защитит титул. Коэффициент снизился с 9.00.

Шансы сборной Португалии не изменились после разгрома Узбекистана — котировка 10.00. За 15.00 можно поставить на Бразилию (было 12.00) или Германию (коэффициент не изменился). На сборную Нидерландов предлагают заключить пари за 17.00 (было 19.00). На этом круг основных претендентов по версии аналитиков завершается.

Из команд второго эшелона выше других оценили шансы Норвегии, Марокко и США, на любую из этих команд можно поставить за 35.00.

Материалы по теме
3-й тур чемпионата мира по футболу: экспресс
3-й тур чемпионата мира по футболу: экспресс
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android