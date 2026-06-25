Эквадор — Германия: кто фаворит матча ЧМ-2026

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Эквадор — Германия. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.83. Победа Эквадора оценивается коэффициентом 4.53. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.