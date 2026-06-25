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Эквадор — Германия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу

Эквадор — Германия: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 Эквадор — Германия. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество немцам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.83. Победа Эквадора оценивается коэффициентом 4.53. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

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