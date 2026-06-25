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Кюрасао — Кот-д'Ивуар: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026

Кюрасао — Кот-д'Ивуар: кто фаворит матча чемпионата мира по футболу — 2026
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25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Кюрасао — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Кюрасао
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Африки. Сделать ставку на победу ивуарийцев предлагается с коэффициентом 1.21. Победа сборной Кюрасао оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.94.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.

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