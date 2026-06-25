Кюрасао — Кот-д'Ивуар: ставки и коэффициенты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Кюрасао — Кот-д'Ивуар. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Африки. Сделать ставку на победу ивуарийцев предлагается с коэффициентом 1.21. Победа сборной Кюрасао оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.94.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.