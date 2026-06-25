Япония — Швеция: кто фаворит матча ЧМ-2026 26 июня

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Япония — Швеция. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество команде из Азии. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 2.18. Победа сборной Швеции оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.