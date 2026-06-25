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Япония — Швеция: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по футболу 26 июня

Япония — Швеция: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 26 июня
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Япония — Швеция. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают преимущество команде из Азии. Сделать ставку на победу сборной Японии предлагается с коэффициентом 2.18. Победа сборной Швеции оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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