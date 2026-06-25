Тунис — Нидерланды: кто фаворит матча группы F ЧМ-2026

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Туниса и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Kansas City Stadium». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры практически не сомневаются в победе европейской сборной. Сделать ставку на Нидерланды предлагается с коэффициентом 1.34. Победа Туниса оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики допускают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.70.