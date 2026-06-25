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Тунис — Нидерланды: кто фаворит матча группы F ЧМ-2026 по футболу

Тунис — Нидерланды: кто фаворит матча группы F ЧМ-2026
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Туниса и Нидерландов. Игра пройдёт на стадионе «Kansas City Stadium». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Тунис
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры практически не сомневаются в победе европейской сборной. Сделать ставку на Нидерланды предлагается с коэффициентом 1.34. Победа Туниса оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики допускают результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.70.

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