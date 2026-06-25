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Турция — США: кто фаворит матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу

Турция — США: кто фаворит матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Турции и США. Игра пройдёт на стадионе «Los Angeles Stadium». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают небольшое предпочтение американской сборной. Сделать ставку на победу США предлагается с коэффициентом около 2.42. Победа Турции оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.25.

Календарь ЧМ-2026

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.01, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.81.

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