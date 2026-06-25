Турция — США: кто фаворит матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Турции и США. Игра пройдёт на стадионе «Los Angeles Stadium». Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение американской сборной. Сделать ставку на победу США предлагается с коэффициентом около 2.42. Победа Турции оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии примерно за 3.25.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 2.01, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 1.81.