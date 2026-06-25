Парагвай — Австралия: кто фаворит матча группы D ЧМ-2026
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26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 по футболу между национальными командами Парагвая и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе. Стартовый свисток запланирован на 5:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают небольшое предпочтение латиноамериканской сборной. Сделать ставку на победу Парагвая предлагается с коэффициентом 2.80. Победа Австралии оценивается коэффициентом 4.10. При этом ничейный исход можно найти в линии за 2.25.
При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом около 1.38, а тотал больше 2.5 мяча — примерно за 2.85.
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