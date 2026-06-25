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Эквадор — Германия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 по футболу

Эквадор — Германия: прогноз Виктора Логинова на матч ЧМ-2026 по футболу
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч ЧМ-2026 Эквадор — Германия.

Ставка: победа Германии за 1.88.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Эквадор
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Эквадора пока не оправдывает ожиданий на турнире. После поражения от Кот-д’Ивуара и нулевой ничьей с Кюрасао южноамериканцы оказались в непростом положении и теперь нуждаются в очках для выхода из группы. При этом команда по-прежнему делает ставку на физическую мощь, интенсивный прессинг и быстрые атаки через фланги, что может создать проблемы любому сопернику.

Календарь ЧМ-2026

Германия, напротив, уверенно подтверждает статус фаворита. Немцы разгромили Кюрасао (7:1), а затем одержали важную победу над Кот-д’Ивуаром (2:1), практически гарантировав себе первое место в группе. Команда Юлиана Нагельсмана выглядит сбалансированно, много создаёт впереди и при этом достаточно надёжно действует в обороне», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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