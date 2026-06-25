Парагвай — Австралия: прогноз Михаила Моссаковского на матч группы D ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Парагвай — Австралия.

Ставка: ТМ 7.5 удара в створ за 1.80.

«Парагвай и Австралия в стыковом матче разыграют путёвку в плей-офф. Да, по сути это стык. И более того, для продолжения борьбы здесь необязательно побеждать — достаточно не проиграть. Думаю, само это обстоятельство очень серьёзно повлияет на характер игры. Команды понимают цену ошибки, а значит, вряд ли будут раскрываться с первых минут и играть без оглядки назад. Тем более встречаются две «низовые» команды, для которых главная добродетель — оборона.

Парагвай, кажется, уже допустил свои основные ошибки на этом турнире. Это было в стартовом матче с командой США, где команда совсем не напоминала себя образца южноамериканского отбора. А там у парагвайцев были великолепные матчи с Бразилией и Аргентиной — в первую очередь именно с точки зрения обороны. В 18 встречах отбора Парагвай пропустил всего 10 мячей. Поэтому игра с США выглядела скорее сбоем, чем нормой.

С Австралией, думаю, будет иначе. Но и сами австралийцы показали, что умеют здорово обороняться. Здесь обе команды подойдут к матчу очень осторожно, особенно с учётом того, что ничья сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф и тем и другим. Рисковать будут неохотно. Скорее мы увидим строгую игру с большим вниманием к своей половине поля и минимальным количеством свободных зон.

Поэтому не жду здесь большого количества точных ударов. По ударам в створ просится «низ». Букмекеры это тоже понимают и уже опустили планку достаточно низко — до 7.5 удара в створ. Но даже при такой отметке логика матча, статус игры и стиль обеих команд всё равно ведут именно к тоталу меньше», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».