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Парагвай — Австралия: ставка Анатолия Катрича на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Парагвай — Австралия: ставка Анатолия Катрича на матч чемпионата мира по футболу — 2026
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Парагвай — Австралия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.31.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Парагвай
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Турция уже вылетела, поэтому и Парагвай, и Австралия понимают, что даже в случае поражения их шансы на выход с третьего места остаются высокими. Именно этот фактор — главный катализатор для осторожного футбола, чтобы не нарваться на плохую разницу мячей. В пяти очных матчах команды лишь раз порадовали болельщиков результативностью больше двух голов. Австралийцы на этом и прошлом турнирах в среднем наносят менее семи ударов за игру. Это просто катастрофически мало для команды, претендующей на плей-офф.

Календарь ЧМ-2026

Парагвай потерял ключевого Мигеля Альмирона из-за дисквалификации, что лишает их скорости на флангах, а позиционная атака — не их конёк. Обе сборные предпочитают играть вторым номером и теряются при владении, а рисковать в такой турнирной ситуации никто не будет», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

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