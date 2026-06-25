Япония — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на игру ЧМ-2026

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Япония — Швеция.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

«Япония кажется одной из самых организованных команд турнира. Команда Мориясу не знает поражений уже девять матчей, убедительно разобралась с Тунисом и выдержала давление Нидерландов. У Швеции, конечно, остаются Дьёкереш и Исак, способные из ничего создать момент, но против компактной и дисциплинированной обороны Японии их изолированные от остальной команды рывки вряд ли приведут к чему-то опасному.

Обе команды провели сверхрезультативные матчи на старте, и теперь наступит момент отката к базовым настройкам для плей-офф. Япония, владея инициативой, будет действовать рационально, не форсируя события. В таком тактическом противостоянии голевая перестрелка выглядит маловероятной», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».