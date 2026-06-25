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Япония — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на игру ЧМ-2026 по футболу

Япония — Швеция: прогноз Анатолия Катрича на игру ЧМ-2026
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Япония — Швеция.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Япония кажется одной из самых организованных команд турнира. Команда Мориясу не знает поражений уже девять матчей, убедительно разобралась с Тунисом и выдержала давление Нидерландов. У Швеции, конечно, остаются Дьёкереш и Исак, способные из ничего создать момент, но против компактной и дисциплинированной обороны Японии их изолированные от остальной команды рывки вряд ли приведут к чему-то опасному.

Календарь ЧМ-2026

Обе команды провели сверхрезультативные матчи на старте, и теперь наступит момент отката к базовым настройкам для плей-офф. Япония, владея инициативой, будет действовать рационально, не форсируя события. В таком тактическом противостоянии голевая перестрелка выглядит маловероятной», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

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