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Япония — Швеция: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы F ЧМ-2026 по футболу

Япония — Швеция: прогноз Михаила Моссаковского на игру группы F ЧМ-2026
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Япония — Швеция.

Ставка: ТБ 3.5 офсайда за 1.75.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 02:00 МСК
Япония
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шведы провалили основную часть отбора к чемпионату мира, прошли только через дополнительные матчи, а уже на самом турнире провалили игру с Нидерландами. При этом победа над явным аутсайдером группы, Тунисом, всё ещё оставляет им хорошие шансы на плей-офф. Чтобы эти шансы стали реальнее, нужно цепляться как минимум за ничью с Японией.

Япония, конечно, будет фаворитом этой встречи. Команда очень здорово стартовала на чемпионате мира. В меньшей степени это касается крупной победы над Тунисом — думаю, Тунис в этой группе крупно проиграет всем. Гораздо большее впечатление японцы произвели во встрече с Нидерландами. Там была результативная ничья, но главное — очень качественная игра с обеих сторон. Плюс перед чемпионатом мира Япония выдала отличную серию контрольных матчей с одинаковым счётом 1:0, в том числе выиграла у Англии на Уэмбли.

Календарь ЧМ-2026

Жду здесь преимущества Японии, однако в качестве ставки мне интереснее дополнительный показатель — офсайды. Обратите внимание: во встречах с участием Швеции их случается довольно много. В игре с Нидерландами было по три офсайда у каждой команды. В матче с Тунисом на двоих набралось больше девяти положений вне игры. В контрольных матчах тоже были игры с большим количеством офсайдов. А в стыковых встречах, которые вывели Швецию на чемпионат мира, у соперников шведов тоже было много офсайдов: четыре у Польши и пять – у Украины.

Думаю, японцы тоже будут попадать в положение вне игры, забегая за высокую оборонительную линию Швеции. И сами шведы без офсайдов не обойдутся. У Японии пока на этом чемпионате мира их было немного: два и один на двоих с соперником в первых двух встречах. Но здесь ситуация должна быть другой. В данном случае стоит отталкиваться именно от Швеции и играть верх по офсайдам. Можно смотреть индивидуальный тотал Японии больше 1.5 офсайда, однако общий тотал больше 3.5 выглядит интереснее», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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